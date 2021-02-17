بوتين يحذر من التدخل الأجنبي بالانتخابات البرلمانية

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من تدخل قوى أجنبية في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد سبعة أشهر.
وقال بوتين، خلال اجتماع افتراضي مع قادة أربعة أحزاب، الأربعاء، إن روسيا ستحمي التصويت من أية محاولات للتأثير عليه.
وأكد "لا يمكننا أن نسمح ولن نسمح بتوجيه ضربة لسيادة روسيا".
تجدر الإشارة إلى أن روسيا نفسها واجهت مرارا اتهامات بالتدخل في انتخابات دول أخرى. وقد خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية بالفعل إلى أن موسكو تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تنتخب روسيا برلمانا جديدا في 19 سبتمبر/أيلول، ويعمل حزب "روسيا الموحدة" الموالي لبوتين للحفاظ على أغلبية الثلثين المطلقة.
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