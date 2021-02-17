نقل الأمير فيليب إلى المستشفى إثر "وعكة صحية"

أعلن قصر باكنجهام نقل الأمير فيليب، دوق إدنبرة، نقل إلى المستشفى بناء على نصيحة طبيبه بعد شعوره بتوعك.

ونُقل الأمير فيليب، 99 عامًا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الليلة الماضية، إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في مارليبون بلندن، كإجراء وقائي وسيظل في المستشفى لبضعة أيام.

وقال قصر باكنجهام، في بيانه، إن "دوق إدنبرة دخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، مساء الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقى الدوق في المستشفى لبضعة أيام للمراقبة والراحة".

وكان الدوق والملكة قد تلقيا جرعتهما الأولى من لقاح فيروس كورونا الشهر الماضي.

ولا يُعتقد أن مرض فيليب مرتبط بـ"كورونا"، ولم يتم التعامل مع حالته لدى وصوله باعتبارها حالة طارئة.

وقالت مصادر في القصر لقناة "آي تي في"، إن "الأمير نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع مستقلا السيارة قبل أن يمشي بدون مساعدة - وأنه في حالة معنوية جيدة".