تجربد هاري من ألقابه العسكرية.. أزمة مرتقبة مع الملكة إليزابيث

أعرب الأمير هاري، دوق ساسكس، عن استيائه بعد موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على تجريده من ألقابه العسكرية الفخرية

وذكرت صحيفة "تايمز "البريطانية أن قرار تجريد هاري من مناصبه الرسمية سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك تجريده من دوره كقائد عام لقوات المارينز الملكية، والقائد الفخري لسلاح الجو الملكي البريطاني في هونينغتون، والقائد العام، للسفن الصغيرة والغوص.



وسيتعين على هاري وميجان التخلي عن جميع المناصب التي حصلا عليها عقب تنحيهما عن منصبهما كعضوين عاملين في العائلة الملكية البريطانية والتي كانت هدية من الملكة، حيث كانت تشغل ميجان دور راعية للمسرح الوطني وهاري راعي للرجبي.

وكان للزوجين حوالي 18 منصبا ملكيا ومناصب أخرى.

وسيجرى اتخاذ القرار كجزء من المراجعة التي استمرت 12 شهرًا للاتفاقية التي تم إجراؤها عندما استقال الزوجان من الحياة الملكية.

ويحتفظ هاري بمكانه في سلسلة الخلافة على الرغم من قرار الزوجين التراجع عن الحياة الملكية والعيش بشكل مستقل في الولايات المتحدة. لكن منصبه، ومواقع أبنائه في خط ولاية العرش، ستستمر في التراجع طالما كان لأبناء أخيه دوق كامبريدج، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس أطفال.

في السياق ذاته، ينتظر العالم بأكمله لقاء المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري مع الثنائي الملكي الأمير هاري وميجان ماركل.

ويتوقع أن تكون ميجان، 39 عامًا، محور التركيز الرئيسي لمقابلة أوبرا.

وكان هاري، 36 عامًا، يعمل سابقًا على سلسلة وثائقية عن الصحة العقلية مع أوبرا، وسيظهر في نهاية السلسلة للحديث عن عائلته وحياته الجديدة.

وقالت جايل كينج ، مذيعة شبكة "سي بي إس" وصديقة أوبرا، إن المحاورين والشبكات الرئيسية كانت تسعى لإجراء مقابلة مع الزوجين منذ شهور.

ومن المقرر أن يلعب هاري أيضًا دور البطولة في فيلم جيمس كوردن The Late Late Show بعد تصوير Carpool Karaoke في حافلة مكشوفة.

وقال قصر باكنجهام إنه لن يعلق على وضع الزوجين حتى اكتمال المراجعة.