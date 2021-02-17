محكمة أوروبية تطالب روسيا بالإفراج عن نافالني

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، من روسيا الإفراج "فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني خوفا على حياته.

وقالت المحكمة الأوروبية إنه"يجب على روسيا الإفراج عن نافالني. وهذا الإجراء بمفعول فوري".

وفي مطلع الشهر الجاري، أصدرت محكمة روسية حكما بسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة بحق نافالني.

ومثل نافالني أمام المحكمة بموسكو بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهي قضية أدت إلى احتجاجات وتوترات جديدة بين الدول الغربية وروسيا.

من جانبها أعلنت روسيا أن ليس هناك أي أساس قانوني للإفراج عن نافالني، رافضة بذلك طلبا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عنه.



واعتبر وزير العدل كونستانتين تشويتشنكو طلب المحكمة "غير منطقي وغير قانوني".

واعتقل نافالني في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب الذي حمّل موسكو المسؤولية وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.