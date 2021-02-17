3 جرحى في انفجار غربي ألمانيا

أصيب ٣ أشخاص في انفجار في المقر الرئيسي لشركة ألمانية شهيرة، جنوب غربي البلاد.
وقالت مصادر أمنية لصحيفة "بيلد" الألمانية إن انفجار وقع مساء اليوم الأربعاء في المقر الرئيسي لشركة "ليدل" المالكة لسلسلة متاجر شهيرة، في ولاية بادن فورتمبيرغ.
وأسفر الانفجار عن إصابة ٣ أشخاص، اثنين بجروح طفيفة، والثالث بجروح متوسطة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وفق المصدر ذاته.
ووفق موقع "شتما" الإخباري الألماني، فإن طرد وصل الشركة عبر البريد، كان مفخخا وتسبب في الانفجار.
وتطوق الشرطة محيط مبنى الشركة في الوقت الحالي، وينتشر عدد كبير من عناصرها في المكان، فضلا عن مروحية استطلاع من نوع هليكوبتر.
وأخلت الشرطة المبنى الذي يضم ١٠٠ موظف على الفور، فيما لم يعرف دوافع الهجوم وأسبابه بشكل رسمي حتى الآن.
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