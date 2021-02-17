مسؤول "الجناح الإعلامي" بداعش في قبضة الأمن التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، توقيف إرهابي كان ينشط على الإنترنت عبر تطبيقات إلكترونية مشفرة ويعمد إلى الترويج للفكر المتطرف.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أنه عقب البحث والتحقيقات مع الإرهابي اعترف بمبايعته تنظيم "داعش" الإرهابي وإسناد له دور "مسؤول الجناح الإعلامي" لذات التنظيم.



واعترف الإرهابي، لم تذكر الوزراءة اسمه، بانخراطه في إطار ما يعرف بـ "الجهاد الإلكتروني" انطلاقا من تونس للترويج إعلاميا والدعاية والاستقطاب لصالح التنظيم والإشادة بعملياته الإرهابية.

وكشفت التحقيقات أن الإرهابي تلقى تدريبا حول طرق تصنيع المتفجرات وإعداد السموم قبل التفكير لاحقا في تنفيذ عملية إرهابية بتونس على شاكلة ما يسمى بـ"الذئاب المنفردة".

وتمكنت قوات الأمن التونسية منذ أسبوعين من إلقاء القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية في مختلف محافظات البلاد وذلك إثر مقتل 4 عناصر من قوات الجيش التونسي في انفجار لغم أرضي في جبال المغيلة غربي البلاد.

وكان وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، أكد في وقت سابق "اندساس عناصر إرهابية في التحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي شهدتها المحافظات إبان ذكرى الثورة، وخصوصا خلال الأسبوع الممتد بين 10 و17 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تخللتها أعمال عنف ونهب وشغب".

