مصر تستأنف التصدير من ميناء العريش.. 18 ألف طن أسمنت تتجه لأمريكا

استأنفت مصر التصدير من ميناء العريش البحري بشمال سيناء، بعد نجاحها في إعادة تشغيله الشهر الماضي.

وأعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح إعادة تشغيل ميناء العريش البحري التابع لها والبدء في تصدير البضائع السيناوية اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني الماضي، لأسواق البحر المتوسط .

استئناف التصدير

وتابع: كما تستمر عمليات التطوير التي تقوم بها المنطقة لرفع كفاءة الميناء.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، في بيان حصلت"دوت الخليج الإخبارية" علي نسخة منه، أنه خلال هذه الفترة وحتى الآن نجح ميناء العريش في استقبال 11 سفينة لتصدير 50 ألف طن أسمنت وملح لتصديرها من سيناء للأسواق الخارجية.

وتابع: وذلك إدراكاً من الهيئة الاقتصادية لأهمية ميناء العريش في تنمية شبه جزيرة سيناء ودفع عجلة التنمية بها عن طريق تنشيط حركة التصدير والاستيراد لمختلف ثروات هذه المنطقة.

أول ميناء أخضر

وأوضح زكي، أن الجهود التنسيقية مع شركة العريش للأسمنت مستمرة، تماشياً مع رؤية الهيئة الاقتصادية ليكون ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر في مصر بحسب المعايير العالمية.

وتابع: حيث تم تنفيذ تجربة لتداول مادة "الكلينكر" التي تنتجها الشركة بكميات ضخمة وجودة عالية لدخول أسواق غرب أفريقيا، وأمريكا، وكندا، وقد تم تنفيذ قياسات بيئية لعمليات التشوين والشحن في الميناء مع اتباع الإجراءات والاشتراطات اللازمة التي تمنع تجاوز الانبعاثات والأتربة وفقاً للمعايير العالمية.

وأكد، أن التجربة حققت نجاحاً كبيراً بما لا يتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية وما يفوق معايير قانون البيئة المصري.

أسمنت العريش يصل أمريكا

وأشار زكي، إلى الجهود والتيسيرات التي منحتها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين في المنطقة اللوجيستية والميناء في منطقة شرق بورسعيد، والتي استفادت منها شركة العريش للأسمنت بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عن طريق ميناء شرق بورسعيد.

وتابع: حيث استقبل الميناء السفينة LILA HOUSTON التي ترفع علم ليبيريا أول الأسبوع الحالي، وجاري شحنها بحمولة 18 ألف طن لتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية كخطوة أولى تستهدف فتح أسواق جديدة حيث يعد الأسمنت المصري من أجود الأنواع عالمياً.

يأتي إعادة الميناء للتشغيل في إطار قيام الهيئة الاقتصادية بدورها في دفع عملية التنمية وجهودها المستمرة في زيادة إنتاجية الموانئ التابعة لها بما يخدم مخططات الحكومة، ويدعم الخطط التسويقية للمصانع العاملة بشبه جزيرة سيناء.



ويذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية، يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.