أمير الكويت يؤجل انعقاد مجلس الأمة شهرا من الغد

أمر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الأربعاء، بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من غد الخميس.
واستند الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المادة المادة 106 من الدستور الكويتي، في قرار التأجيل.
وتنص المادة على أن "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".
وبذلك فإن للعاهل الكويتي الحق في تأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز الشهر بشرط عدم تكراره إلا من خلال موافقة المجلس ولمدة واحدة مع عدم احتساب مُدد التأجيل من فترة الانعقاد.
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