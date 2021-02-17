نبأ "سار" لموظفي عملاق النفط البريطاني.. ثمار "التحول الأخضر"

قرر عملاق النفط البريطاني" بي بي"، منح موظفيه أسهم لأول مرة، لربطهم بنجاح الشركة في أن تكون "خضراء".

وتعتزم شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم"، عرض أسهم على جميع موظفيها، وذلك بهدف إشراكهم في التحول "الأخضر" الذي اتخذته المجموعة بعد عام صعب بسبب الوباء.

60 ألف موظف

أعلن النبأ الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني الأسبوع الماضي خلال ندوة افتراضية، وفقا لبيان "بي بي" تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الأربعاء.

وقال لوني "سواء كنت نادلا في مقهى في نيوزيلندا، أو مهندس حفر آبار في أذربيجان، أو موظف تعدين في جنوب إفريقيا، أو محللا في الهند، سيكون أكثر من 60 ألف شخص في 66 بلدا جزءا من مستقبل بريتش بتروليوم".

المرة الأولى

للمرة الأولى في تاريخ المجموعة، يعطى الموظفون الحق في شراء أسهم، أو الحصول على عقود الاختيار المالية (منتجات مالية تسمح بشراء الأسهم لاحقا).

وتؤكد "بي بي" أن الأمر يتعلق بربط موظفيها بـ"نجاح" الشركة فيما تسعى إلى أن تكون "خضراء" وأقل اعتمادا على المواد الهيدروكربونية.

وسوف تزيد استثماراتها في موارد الطاقة منخفضة الكربون 10 أضعاف بحلول العام 2030، مع التركيز على طاقة الرياح.

مجمدة حتى 2025

وسيتم توزيع الأسهم عام 2021 لكن ستكون مجمدة حتى الربع الأول من العام 2025، وبعد ذلك الوقت يمكن بيعها.

ودفعت المجموعة ثمنا باهظا جراء تداعيات الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض الطلب على النفط في كل أنحاء العالم.

وعانت الشركة من خسارة صافية بلغت 20.3 مليار دولار في العام 2020، لكنها تتوقع انتعاشا في العام 2021 بفضل أسعار النفط الخام التي عادت إلى الارتفاع إلى نحو 60 دولارا.