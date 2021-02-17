سفير السعودية باليمن: الحوثي يفسد كل جهود السلام

اتهم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الأربعاء، مليشيا الحوثي الإرهابية، بإفساد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام.
وكتب السفير السعودي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "رفض المليشيا الحوثية المدعومة من إيران المتكرر لدعوات السلام، واستمرار استهدافها للمملكة لمساندتها الشعب اليمني، وهجومها على محافظة مأرب التي يقطنها 2 مليون يمني أغلبهم نازحين، عمل إرهابي جبان ويفسد كل الجهود الدولية لتحقيق السلام".
وشنت مليشيا الحوثي هجوما إرهابيا طال مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته حكومة اليمن أنه "جريمة حرب مكتملة".
وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.
وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".
فيما تتعرض محافظة مأرب اليمنية في الوقت الحالي لأكبر حملة حوثية منذ الانقلاب أواخر 2014، حيث تسعى المليشيا لاجتياح المحافظة النفطية وتهديد ملايين اليمنيين للخطر في هجوم عسكري لاقى موجة تنديد عربية وإقليمية.
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