انتصار كبير لـ"مردوخ" في معركة إيرادات الإعلانات.. "جوجل" ترضخ

بدأ عملاق التكنولوجيا الأمريكي "جوجل" الدفع، وتقاسم إيرادات الإعلانات، في انتصار كبير لمساعي روبرت مردوخ، قطب صناعة الإعلام الأمريكي.

وقالت "نيوز كورب"، الأربعاء، إنها أبرمت اتفاقا إخباريا عالميا مع "جوجل"، في صفقة من أبرز الصفقات من نوعها مع عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

بموجب الشراكة الجديدة، تنشئ الشركتان منصة اشتراكات، وتتقاسمان الإيرادات الإعلانية من خلال خدمات تكنولوجيا إعلانات جوجل، إلى جانب التوسع في الصحافة المسموعة وتطوير الصحافة المرئية على يوتيوب.

وحسب رويترز، يأتي ذلك بعد نزاع استمر لسنوات بين روبرت مردوخ، وهو قطب صناعة الإعلام الذي يسيطر على نيوز كورب، وجوجل التابعة لمجموعة ألفابت، ولاسيما في أستراليا، حيث هددت جوجل في الآونة الأخيرة بإغلاق محركها البحثي بسبب قوانين "غير عملية" تخص المحتوى.

انتصار مردوخ



والصفقة تتويج لمساعي مردوخ (89 عاما) ونجله لاخلان روبرت توماس الرئيس التنفيذي لنيوز كورب من أجل تقاضي مقابل من المنصات عن المحتوى.

وسبق أن اتفق مردوخ على مدفوعات من أبل، وفيسبوك، فيما يتعلق بإنتاجها الأخباري.

مدفوعات كبيرة



وأحجمت الشركة عن التعليق بخصوص التفاصيل المالية للاتفاق، الذي قالت إنه يتضمن "مدفوعات كبيرة" من جوجل.

وفي أستراليا، أبرمت أكبر شبكتي بث تلفزيوني مجاني اتفاقات مع جوجل قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار أسترالي (47 مليون دولار) سنويا، بحسب تقارير إعلامية.

وتأتي الصفقات الأسترالية قبل أيام من خطط حكومية لسن قوانين تسمح لها بتعيين مُحكم لفرض رسوم محتوى على جوجل ما لم تبرم اتفاقات خاصة، فيما اعتبرتها الحكومة وشخصيات إعلامية نقطة تحول في مفاوضات بلغت طريقا مسدودا قبل عام.

وتملك نيوز كورب ثلثي صحف المدن الرئيسية في أستراليا.

كانت مايكروسوفت، وهي مستفيد كبير من خروج جوجل من السوق الأسترالية، قد أعلنت قبولها بالقانون الأسترالي المقترح وحثت الحكومة الأمريكية على أن تحذو حذوه.

وتعمل جوجل كذلك على إبرام صفقات مع ناشرين كبار في بريطانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين.