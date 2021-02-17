"ودية" واستغرقت ساعة.. تفاصيل أول محادثة بين بايدن ونتنياهو

تحادث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن لأكثر من ساعة في أول اتصال منذ تنصيب بايدن.

وتناول الاتصال الهاتفي دفع اتفاقيات السلام قدما والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف: "كانت المكالمة ودية ودافئة للغاية وهي استمرت أكثر من ساعة".

ولفت إلى أن: "الزعيمان أشارا إلى العلاقة الشخصية التي تربط بينهما والتي تستمر منذ سنوات عديدة، وقالا إنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو بحثا الاستمرار في دفع اتفاقيات السلام قدما والتهديد الإيراني والتحديات الاقليمية واتفقا على مواصلة الحوار بينهما".

وأضاف: "هنأ الرئيس بايدن رئيس الوزراء نتنياهو على زعامته في مكافحة فيروس كورونا وتبادل معه الآراء حول سبل التعامل مع الجائحة".

وهذا هو أول اتصال هاتفي بين نتنياهو والرئيس الأمريكي منذ تنصيب الأخير قبل نحو شهر.