الحكومة الإيطالية تواجه تصويتا حاسما على الثقة

يصوت مجلس النواب، الغرفة التشريعية الأهم في إيطاليا، الخميس، على منح الثقة لحكومة ماريو دراجي، في آخر عقبة أمام الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة مجلس النواب الساعة الـ 9 صباحا بالتوقيت المحلي (8 بتوقيت جرينتش)، وفق بيان صادر عن المجلس.
وتبدأ الجلسة بنقاشات طويلة من المنتظر أن تستغرق عدة ساعات، قبل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في المساء.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فإن المجلس يتجه لمنح الثقة للحكومة لأنها تحظى بدعم كبير من الأحزاب الممثلة فيه، ما يمنحها الضوء الأخضر لممارسة عملها بشكل رسمي.
ومساء أمس الأربعاء، صوت مجلس الشيوخ، الغرفة الأصغر، بمنح حكومة دراجي الثقة بأغلبية 262 صوتا من أصل 304، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
واختار دراجي 23 وزيرا من مختلف الطيف السياسي، فضلا عن عدد من التكنوقراط الرئيسيين، وذلك بهدف توحيد إيطاليا في مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة التي تواجهها البلاد.
وتعيش إيطاليا أزمة سياسية منذ استقالة الحكومة السابقة، وفشل محاولات رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي في تشكيل تحالف جديد مكون من الحزب الديموقراطي (يسار وسط) وحركة 5 نجوم (مناهضة للمؤسسات) وحزب "إيطاليا فيفا" الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي.
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