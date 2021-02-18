سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 فبراير 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفع سعر الجنيه المصري، في السوق المصرفي المصري، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، فيما انخفض أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

ووفقا لمسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الخميس، إلى نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بمستوى يفوق التوقعات، مستفيدا من التراجع الرهيب في أسعار عدة سلع بينها البطاطس والطماطم.

ارتفاع الدولار

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى 15.59 جنيه للشراء، و 15.69جنيه للبيع، مقابل 15.56 جنيه للشراء، و 15.66 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في 20 بنك، منها الإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، وعودة، والبركة، والمشرق، HSBC، والقاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، عند نحو 15.57 جنيه للشراء، و 15.67 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

أقل سعر للدولار

فيما جاء أقل سعر للدولار، عند 15.56 جنيه للشراء، و 15.66 جنيه للبيع، في 4 بنوك، هى العقاري المصري العربي، والاستثمار العربي، والأهلي اليوناني، والتعمير والإسكان.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.94 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

كما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو4.155 جنيه للشراء، و 4.182 جنيه للبيع، مقابل 4.149 جنيه للشراء، و4.176 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلي نحو 4.243 جنيه للشراء، و 4.271 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.237 جنيه للشراء، و 4.265 جنيه للبيع.

فيما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلي نحو 51.48 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.42 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، أمس.

الاقتصاد ينجح في اختبار كورونا

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3 % على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبذلك ينزل التضخم عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي المصري، عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على ثلاث شرائح بأن البلاد تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وأعلن البنك المركزي المصري، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

كما أعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار الماضيين من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.