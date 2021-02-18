بـ"قضية الساعة".. مؤتمر ميونيخ للأمن يطلق دورته الاستثنائية الجمعة

يعود مؤتمر ميونيخ للأمن للانعقاد هذا العام، في دورة استثنائية دون مظاهرات وجلسات سرية في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا.

ورغم افتقاد أهم مؤتمر أمني في العالم، لغالبية الأحداث التي يتميز بها هذه المرة، إلا أنه لم يفقد أهميته، وتعلق المتابعين بمحتواه وخطابات المشاركين فيه، وشغف الباحثين بما يصدر عنه من تقارير ورؤى لواقع السياسة وطبيعة التهديدات الأمنية العالمية.



ويمنح مؤتمر ميونيخ للأمن، التحالف العابر للأطلسي، الأولوية في جدول أعمال دورته الاستثنائية هذا العام رغم تحديات زمن كورونا الأمنية والصحية.

يأتي ذلك في ظل التجديد الذي طرأ على القيادة الأمريكية والآمال المعلقة على واشنطن لإزالة الغبار عن العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفق موقعه الرسمي، كان هناك قرار بتأجيل مؤتمر ميونيخ إلى وقت لاحق هذا العام بسبب الوضع الوبائي الراهن في العالم.

لكن إدارة المؤتمر رأت عكس ذلك، وفضلت عقد دورة استثنائية افتراضية في نفس المكان، ونفس الموعد، لتزويد صانع القرار حول العالم برؤى وتحليلات قوية لواقع السياسة والأمن، على أمل انعقاد المؤتمر بصورته العادية في الأشهر المقبلة من العام الجاري.

وتجرى الدورة الاستثنائية من مؤتمر ميونيخ يوم الجمعة، تحت عنوان "تجديد التعاون عبر الأطلسي ومواجهة التحديات العالمية".

وتركز الدورة على الأسئلة المتعلقة بكيفية تعزيز وتجديد التحالف العابر للأطلسي بعد تراجعه الكبير في سنوات حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكالمعتاد، يستضيف فندق "باينرشه هوف" في ميونيخ وقائع مؤتمر ميونيخ للأمن، لكن بإجراءات وتنظيم مختلف، إذ تجري وقائعه بدون مشاركين، ويعرض المنظمون فقط كلمات المشاركين وجلسة النقاش الرئيسية في شاشات كبيرة في قاعة المؤتمر الخالية.

ويلقي المشاركون خطاباتهم كل من مكانه، دون أن ينتقل أحد إلى ميونيخ، وتبث مباشرة في قاعة الفندق عبر الإنترنت، ويشاهدها الخبراء والمسؤولون والصحفيون في العالم عبر تقنية البث المباشر على صفحات مؤتمر ميونيخ على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي.

وينقسم برنامج المؤتمر، الجمعة، إلى بيانات قصيرة من مجموعة من القادة، وجلسة أسئلة وأجوبة مع رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفجانج إيشينجر، ومساهمات مسجلة مسبقا من مجموعة مختارة من الرموز الشابة.

ويفتتح رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية والخليفة المحتمل للمستشارة أنجيلا ميركل، ماركوس زودر وقائع المؤتمر.

ويملك مؤتمر ميونيخ، أهم مؤتمر أمني في العالم، تاريخا كبيرا يمتد لخمسين عاما، حيث تأسس عام 1963 بواسطة الباحث الألماني إيوالد فون كلايست، ومر بعدة مراحل تحول خلالها من مؤتمر لقضايا الدفاع فقط، ليكون ملتقى للسياسيين والدبلوماسيين ومنصة اللقاءات الدبلوماسية السرية.