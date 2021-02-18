الدول الأكثر امتلاكا للثروات الخاصة بالشرق الأوسط في 2021

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الاوسط بقائمة الدول الأكثر امتلاكا للثروات الخاصة لعام 2021.

كشفت دراسة متخصصة عن الثروات بدول الشرق الأوسط صادرة عن مؤسسة "نيو وورد ويلث" أن الثروات الخاصة في الإمارات تناهز 870 مليار دولار، مع احتلال دبي زعامة المدن الثرية بالمنطقة.



تقول الدراسة إن عدد الأثرياء الذي يمتلكون صافي مليون دولار أو أكثر في الإمارات يبلغ 83.4 ألف مليونير، وتضم 3600 شخصا لديهم ما يربو على 10 ملايين دولار، بينما تزخر بعدد 13 ملياردير.

وبتمعن النظر عن مزيد من التفاصيل في الدراسة، فإن الشريحة الأكبر من المليونيرات في الإمارات قد درسوا علوم المحاسبة والمالية والاقتصاد بنسبة 31%، مقابل 22% لدراسي الهندسية، و7% يعملون بمجال الطب، و6% بعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا.

وتعد الإمارات مركزا مهما لجذب الأثرياء عالميا، فقد استقطبت أكثر من 35 ألف ثري من أنحاء العالم لاسيما الشرق الأوسط والهند وأفريقيا خلال الفترة من 2000 حتى 2020.

وتستحوذ الإمارات على أكثر من 20.2% من إجمالي الثروات الخاصة بالشرق الأوسط والتي تبلغ 4.3 تريليون دولار، حيث تضم دول المنطقة 390 ألف ثري يمتلك صافي ثروة تناهز مليون دولار أو أكثر.

كما تحظى بعدد 18 ألف شخص يمتلكون 10 ملايين دولار أو أكثر، فضلاً عن 75 ملياردير يعيشون بدول المنطقة.

وتأتي إسرائيل في المرتبة الثانية بالمنطقة من حيث الثروات الخاصة، والتي تبلغ 784 مليار دولار، وتضم 95.5 ألف شخص يمتلكون مليون دولار أو أكثر، إلى جانب وجود 22 ملياردير.

وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بصافي ثروات خاصة تناهز 542 مليار دولار، مع وجود 40.700 ألف مليونير، و8 ملياديرات.

وتأتي خلفها تركيا التي تصل صافي الثروات الخاصة بها إلى 482 مليار دولار، ويعمل بها 31.6 ألف مليونير، مع وجود 10 مليارديرات.

وتحل إيران في المرتبة الخامسة إقليميا بصافي ثروات خاصة تقدر بـ 395 مليار دولار، علما بأنها تضم 25.8 ألف شخص بحوذتهم مليون دولار أو أكثر، و4 مليارديرات.

أما قطر فقد حلت في الترتيب السادس بعد أن بلغت صافي الثروات الخاصة 202 مليار دولار، مع وجود 22.5 ألف مليونير، و3 ملياديرات.

وتتصدر الإمارات أيضا دول المنطقة من حيث نصيب الفرد من الثروة، والذي يصل إلى 89 ألف دولار لكل شخص.

وتأتي إسرائيل في مرتبة الوصافة بنصيب 86.5 ألف دولار لكل فرد، ينخفض إلى 71.3 ألف دولار للفرد في قطر، و15.8 ألف دولار للفرد في السعودية.

أما على صعيد مدن الشرق الأوسط الأكثر ثراء، جاءت دبي في المقدمة بصافي ثروات خاصة تقدر بنحو 517 مليار دولار، ثم تل أبيب بنحو 304 مليون دولار، ثم أبوظبي التي تضم ثروات خاصة بقيمة 145 مليار دولار.

وحلت الرياض في الترتيب الخامس بصافي ثروة يناهز 136 مليار دولار، لتتفوق على الدوحة التي تضم 125 مليار دولار.