بعد نداء "جيتس" و"بافيت".. ملك الدليفري في كوريا يتبرع بنصف ثروته

يعتزم كيم بونج جين مالك أكبر شركة للدليفري وتوصيل الطعام في كوريا الجنوبية التبرع بنصف ثروته.

يأتي التبرع تلبية لنداء عالمي أطلقة اثنان من أغنى أغنياء العالم يطالب الأثرياء برد الجميل.

وأعلن جين وهو الرئيس التنفيذي لـ "ووا براذرز كروبوريشن"، أكبر شركة لتشغيل تطبيقات توصيل الطعام في كوريا الجنوبية، إنه سوف يتبرع بأكثر من نصف ثروته "خلال حياته"، وتقدر تلك الثروة بنحو 905 ملايين دولار.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم بونج جين قال في رسالة على موقع التبرعات "جيفنج بليدج" الإلكتروني: "أتعهد أنا وزوجتي بومي سول بأن نقدم أكثر من نصف ثروتنا للمجتمع خلال حياتنا".

نداء الأثرياء

يشار إلى أن "جيفنج بليدج" (إعطاء تعهد) هي حملة أنشأها بيل وميليندا جيتس ووارن بافيت، وهي حملة عالمية من جانب أغنى الأفراد والعائلات في العالم لتكريس غالبية ثرواتهم لرد الجميل.

ومن المتوقع أن تصل أصول كيم إلى أكثر من 1 تريليون وون عند اكتمال صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لشركة دليفري هيرو الألمانية لشراء ووا براذرز – المشغلة لتطبيق التوصيل "بايدال مينجوك" أو (بايمين).

يشار إلى أن كيم هو أول مواطن كوري جنوبي ينضم إلى الحملة العالمية.

وقال كيم: "نتصور كيفية حل مشكلة عدم المساواة في التعليم، ودعم الفنون والثقافة، وإنشاء منظمة يمكن أن تساعد المؤسسات الخيرية في القيام بعملها".