"قتلى وجرحى" في انفجار استهدف قوات "أميصوم" بالصومال

تعرضت قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) في الصومال، اليوم الخميس، لتفجير لغم أرضي، وسط أنباء عن وقوع قتلى وجرحى.

ووقع التفجير الذي استهدف قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، بين بلدتي دنو وغولوين، في محافظة شبيلى السفلى، جنوبي الصومال .

وبحسب وسائل إعلام صومالية، كان الانفجار قويا للغاية، وخلّف قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوغندية العاملة ضمن "أميصوم"، أثناء عبورها المنطقة.



وفيما لم يصدر عن القوات الأفريقية أو الحكومة الصومالية أي تعليق رسمي حول الحادثة، أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، زاعمة مقتل جنديين اثنين على الأقل وإصابة آخرين .

وهذا ليس الهجوم الأول من نوعه، إذ استهدفت حركة "الشباب"، قوات حفظ السلام الأفريقية، من قبل، وذلك أثناء تنقلاتها في المناطق الواقعة بين جنوب ووسط البلاد .

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تشارك القوات الأفريقية التي يقدّر عددها بـ20 ألف جندي، مع الجيش الصومالي عملياته العسكرية والأمنية الهادفة لتطهير البلاد من المليشيات الإرهابية.