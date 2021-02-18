صور.. الثلج يكسو عَمَان: "متنفس وسط الضغوط"

خرج الأردنيون إلى شوارع العاصمة عمان، الخميس، يتزلجون على التلال التي غطتها الثلوج بعد أن تساقطت بغزارة خلال الليل.

شارك الكبار أطفالهم متعة الخروج في الطقس التي لم يشهده الأردن منذ حوالي ست سنوات وصنعوا أشكالا على هيئة رجل الثلج في مشاهد تبدد رتابة الحياة في ظل جائحة كورونا.

ومثلت هذه الحالة بالنسبة لمعتز الشامي (24 عاما)، متنفسا وسط الضغوط.





وقال "الشامي": "طبعا كورونا أثرت بالكل.. ما في حدا ما تأثر بالكورونا بس إحنا حاليا والله لما سمعنا ثلج والجو حلو والدنيا هيك يعني لحاله الواحد نفسيا بنبسط.. بشوف عمان لابسة الثوب الأبيض وننبسط ونلعب بالثلج يعني فرصة حلوة".

من جانبه قال الأردني إسكندر حبش: "أكيد شعور كتير حلو وراحة لذيذة.. يعني زمان ما شفنا هالتلجات إلنا فترة كتير طويلة.. فحبينا نطلع بالصبح إحنا والأولاد هيكا نشم هوا ونشوف البياض يعني زمان ما شفنا هيك بياض بصراحة يعني فالحمد لله الله جاب الخير وكل شي تمام".





أما يزيد حمدان فقد فضل الاستمتاع باللعب على الثلج على النوم رغم أنه كان يعمل طوال الليل.

وقال: "بصراحة لسه كنت مداوم من الليل.. خلصت الدوام ما نمت.. لا بدي أطلع ألعب في الثلج فهاي المتعة الثلج بحد ذاته متعة".

وأعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، عطلة رسمية بسبب الأحوال الجوية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المتوقع استمرار تساقط الثلوج على المملكة على مدار اليوم.



