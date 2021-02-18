حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من أن الخطوات الأخيرة التي تتخذها إيران تعرض للخطر إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.
وقال ماس "كلما زادت الضغوط زادت صعوبة إيجاد حل سياسي، والمحادثات تزداد تعقيدا بشكل كبير في الوقت الراهن، لأن إيران لا تسعى لخفض التصعيد بل للتصعيد.. وهذا لعب بالنار".
ومؤخرا، قالت إيران إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الأسبوع القادم، ما لم تف الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بالتزاماتها.
ومن جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها بأنها تعتزم وقف عمليات التفتيش المفاجئة للمواقع غير المعلنة ابتداء من 23 فبراير/شباط الجاري.
وتابعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن "إيران أخطرت الوكالة في 15 فبراير/شباط بأنها ستوقف تنفيذ إجراءات الشفافية الطوعية بموجب (الاتفاق النووي) في 23 من الشهر نفسه، بما فيها البروتوكول الإضافي".
ويسمح البروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والدول الكبرى، لمفتشي الوكالة بزيارة المواقع غير المعلنة في إيران بشكل مفاجئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تحذر: إيران تلعب بالنار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.