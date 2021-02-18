ثمانية قتلى في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

قتل 8 مدنيين على الأقل، الخميس، في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر في هجوم نسب إلى جماعات إرهابية.

وقال مصدر أمني، إن "مسلحين اعترضوا صباح الخميس حافلة نقل عام كانت تربط بين ماركوي ودوربيل في النيجر المجاورة، وقتل ثمانية أشخاص على الأقل وسُجل عدد كبير من الجرحى".



وأضاف المصدر، أن المسلحين "وهم عناصر جماعات إرهابية تنتشر في المنطقة، فرّوا قبل نشر التعزيزات، وعمليات البحث جارية".

من جانب آخر، قال مسؤول محلي، إن "حافلة نقل تحمل أشخاصا وبضائع استهدفها إرهابيون، أطلقوا النار على المركبة وقتلوا سبعة أشخاص، وقتل شخص آخر برصاص المهاجمين أثناء مغادرتهم المنطقة".

وقال أحد سكان ماركوي، إن الضحايا "تجار من المدينة يذهبون كل أسبوع إلى سوق دوربيل في النيجر، مشيراً إلى أن الهجوم وقع صباح اليوم".

وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تواجه بوركينا فاسو منذ 2015 عنفاً إرهابيا وبين مكوّنات محلية، في أعمال خلّفت أكثر من 1200 قتيل ومليون نازح.