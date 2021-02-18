بدء اجتماع أوروبي أمريكي مهم لبحث "نووي إيران"

انطلق اجتماع أوروبي أمريكي في باريس، الخميس، لبحث تطورات الملف النووي الإيراني في ضوء تعنت طهران وانتهاكها لالتزاماتها.

يشارك في الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، ونظيريه الألماني والبريطاني، هايكو ماس، ودومينيك راب.



كما يشارك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الاجتماع عبر الفيديو، وفق ما أعلنت الخارجية الفرنسية، الأربعاء.

يأتي الاجتماع قبل أيام من استحقاق يثير قلقاً، فبموجب قانون أقره البرلمان الإيراني، ديسمبر/ كانون الأول، يتعيّن على الحكومة تقليص نشاط مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريحات سابقة، إلى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة تنتهي "حوالي 21 فبراير/شباط".

والأربعاء، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن "القلق" حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظلّ تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه.

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن سيبرت، في بيان: "حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي".

ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي السبت إلى طهران "لإيجاد حلّ مقبول للجانبين، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق التي تقوم بها في هذا البلد"، وفق ما أعلنته المنظمة القلقة من "الآثار الجدية" للخطوات المقبلة.

وكان روحاني أبدى الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال: "إذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك"، مشدّداً على أنّ الخطوة الإيرانية المقبلة "لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش".

وبدأت إيران بالتخلي تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه خلال ولاية دونالد ترامب.





منح اقتصاد إيران استراحة

أعطى وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، أملاً باستئناف الحوار بعد سياسة "الضغوط القصوى" التي مارسها سلفه.

وأعربت الإدارة الجديدة عن رغبتها بالعودة إلى الاتفاق، لكنها تطلب من إيران العودة إلى الالتزام الكامل به أولاً.

والأربعاء، شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على وجوب أن تضمن طهران "تعاوناً كاملاً وسريعاً" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: "يجب على إيران أن تتراجع وألا تتّخذ أيّ إجراء آخر من شأنه التأثير على ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي ضمانات لا تعوّل عليها الولايات المتحدة فحسب، ولا حلفاؤنا وشركاؤنا في المنطقة فحسب، بل العالم بأسره".

وتطالب إيران في المقابل برفع أولا العقوبات المفروضة عليها وترفض الدعوات لتوسيع بنود الاتفاق.

وحذّرت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الجمعة، من أن إيران "تقوّض" فرص العودة إلى المفاوضات لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي بخرقها المتكرر للنص، بعد إعلانها بدء إنتاج اليورانيوم المعدني.

وبالتأكيد سيطرح ملف إيران الجمعة، خلال المؤتمر السنوي للأمن في ميونخ، ويشارك فيه عبر الفيديو الرئيس جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.