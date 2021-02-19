الاجتماع السابع.. "شركاء الحكم" يؤكد دعمه للحكومة السودانية

أكد مجلس شركاء الحكم في السودان، الخميس دعم كافة أطراف الحكومة الانتقالية بما يمكنها من تحقيق أهدافها الواردة في الوثيقة الدستورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للمجلس المنعقد، الخميس، بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المجلس، مريم الصادق المهدي، إن المجلس مع الشراكة ودعم كافة الأطراف للحكومة الانتقالية، بما يمكنها من تحقيق أهدافها الواردة في الوثيقة الدستورية.

وأضافت، في تصريحات إعلامية، أن المجلس عكف على نقاش الرؤية السياسية للانتقال، وأولويات الحكومة السودانية الانتقالية في عدة محاور شملت: الاقتصاد والسلام والأمن؛ إضافة إلى العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال.

وأشارت إلى أن المجلس قرر مواصلة اجتماعاته مطلع الأسبوع المقبل.

وفي اجتماعه الماضي، شكل المجلس لجنة لدراسة وضع الولايات السودانية التي تعاني انفلاتا أمنيا للبت في أمرها.

وأعلنت الحكومة تعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي في 25 فبراير/ شباط الجاري.

والأربعاء، أدى وزيرا الصحة عمر محمد النجيب، والإعلام حمزة بلول الأمير، اليمين الدستورية، لتكتمل بذلك الحكومة السودانية الجديدة.

وقبل أسبوع، أدت الحكومة السودانية الجديدة المكونة من 26 حقيبة وزارية، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء ورئيس الوزراء، إيذانا بمباشرة مهامها.

وتمثل الحكومة قفزة في الحياة السياسية السودانية، وانتقالا واضحا من حكومة تكنوقراط إلى حكومة حزبية تراعي كل الأطراف السياسية المحلية.