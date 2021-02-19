احذر اضطراب الرحلات.. إضراب بـ"الخطوط التونسية" الجمعة

احذر من اضطراب الرحلات إلى تونس غدا الجمعة، إذا كنت تسافر على الخطوط الجوية التونسية.. العاملين بها أعلنوا الإضراب الجمعة.

وقالت نقابة الخطوط الجوية التونسية، الخميس، إن العاملين في الشركة سيضربون عن العمل، الجمعة، احتجاجا على غياب خطة إصلاح من الشركة.

وتابعت: كما يأتي الإضراب احتجاجا على تجميد حسابات الخطوط التونسية من جانب مشغل مطارات.

اضطراب الرحلات

وقال إلياس بن ميلاد، الكاتب العام للنقابة، في اتصال هاتفي إن من المتوقع أن يؤثر الإضراب على الرحلات.

وأحجم مسؤولو الخطوط التونسية الذين اتصلت بهم رويترز عن التعليق.

وتدعو الحكومة التونسية، والنقابة، والمقرضين الأجانب، إلى إصلاحات في الخطوط التونسية المملوكة للحكومة التونسية.

الأعلى توظيفا بالعالم

ونسبة العاملين إلى الطائرات لدى الشركة هي الأعلى بين شركات الطيران في العالم، وهي تحصل على دعم سخي من الحكومة.

ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو وله نفوذ كبير داخل تونس، أي خطة إصلاحات تتضمن خصخصة الشركة، لكنه يقول إنه يرغب في إصلاحات تدعم ربحيتها.

ويقول الاتحاد إنه لا يمانع في تقليص قوة العمل.

تاف التركية

وقال بن ميلاد، إن شركة تاف التركية، التي تشغل مطاري النفيضة والمنستير في تونس، قد جمدت حسابات الخطوط التونسية بسبب 29 مليون دينار (10.7 مليون دولار) مستحقة عليها.

وقال إن هذا يهدد صرف أجور العاملين.

وأكدت كاهنة مملوك، المدير العام لوحدة تاف تونس، أن الخطوط الجوية التونسية مدينة بمبلغ 29 مليون دولار وأن الوحدة شرعت في إجراءات قضائية لتجميد حسابات الشركة.

وتابعت: أن من المقرر عقد اجتماع بين تاف ووزارة النقل، الجمعة، مبدية أملها في التوصل إلى اتفاق.