موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. انتصار "مردوخ" ومواصفات Galaxy F62

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خصصت فرنسا مليار يورو لتعزيز أمنها الإلكتروني، ومواجهة تزايد الهجمات التي استهدفت مؤخرا مستشفيين فرنسيين.

تعد مشكلة تعطل البلوتوث من أكثر المشاكل شيوعا لدى مستخدمي الهواتف الذكية، ما يمنع القيام بمهام ضرورية في بعض الأحيان.

أطلقت شركة فيليبس شاشتها 242B1G الجديدة بسعر تنافسي مع تضميتها جميع المزايا التي توفر الراحة للمستخدمين.

كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy F62 الجديد، والذي يتضمن بطارية ضخمة ومعالجا فائقا.

أعلنت شركة أبل أنها ستقوم بإصلاحات جديدة لأنواع من أجهزتها أمثال آيفون 12 وآيفون 12 ميني التي كانت تتطلَّب استبدال الجهاز بالكامل.

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها لن تسمح بعد الآن بظهور الموضوعات الإخبارية أو مشاركتها على منصتها في أستراليا.

بدأ عملاق التكنولوجيا الأمريكي "جوجل" الدفع، وتقاسم إيرادات الإعلانات، في انتصار كبير لمساعي روبرت مردوخ، قطب صناعة الإعلام الأمريكي.