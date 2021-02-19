موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. قائمة "GT1" الخارقة والصين ملكة "الكهربائية"

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

ظهر مستوى GT1 من منافسات سباقات السيارات للمرة الأولى خلال عام 1994، وشارك ضمن منافستها مجموعة استثنائية من سيارات السباقات الخارقة.

اقتنصت الصين صدارة الأسواق الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية في العالم بنهاية العام الماضي 2020.

أطلقت شركة بورشه النسخة السابعة من السيارة ‎‎911 GT3‎ فائقة الأداء، مؤكدة أنها أصبحت مثالية للشوارع وميادين السباق معا إثر تطويرها.

في حالة تعرض بطارية سيارتك للعطل، بدرجة تلزم إزالتها لتغييرها، توجد عدة خطوات يمكن من خلال اتباعها إتمام هذه المهمة بنجاح.

كشفت شركة هيونداي موتورز عن صورة جديدة للتصميم الداخلي الواسع والمتعدد الاستخدامات لسيارة IONIQ 5، التي طال انتظارها.

تتنوع المحركات وفقا لعدد أسطواناتها، فنجد محركات بـ12 أسطوانة، وهي التي تتوفر بالسيارات الفارهة والرياضية الخارقة.

كشفت شركة "كيا" الكورية الجنوبية عن أول سيارة ستحمل شعارها الجديد بعد إعادة تصميمه الشهر الماضي.

كشفت شركة بيجو الفرنسية النقاب عن سيارتها E-Rifter الجديدة، والتي تنتمي لفئة الفان الكهربائية، وقد زودتها بعدة خيارات تقنية.

كشفت شركة إنفينيتي عن مجموعة من ملامح التصميم الأولى من سيارات إنفينيتي كروس أوفر الفاخرة لعام 2022.

