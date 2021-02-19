موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. جدل "بيتكوين" ومأساة صيادو اليمن

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مهنة الصيد أصبحت تشكل خطراً على حياة الصيادين اليمنيين، وكثير منهم يعاني فقرا مدقعا، والقطاع هو أحد ضحايا انتهاكات الانقلاب الحوثي.

قفز سعر بيتكوين لأكثر من 51 ألف دولار، الخميس، لتبلغ خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنة، ما يطرح تساؤلا مهما.. هل هي فقاعة أم ملاذ آمن؟

لم يسفر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، الخميس، عن اتخاذ قرار بشأن مستقبل أسعار الفائدة في ظل تسجيل نسب تضخم مرتفعة.



ينطلق مؤتمر الدفاع الدولي 2021 في 20 فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

كشف تقرير صحفي ألماني، أن مجموعة فولكسفاجن عادت تفكر بصورة أقوى في طرح محتمل لشركتها بورشه للسيارات الرياضية في البورصة.

للموسم الثاني على التوالي تضع جائحة كورونا بيزنس عروض الأزياء والموضة في مأزق.

شهدت فعاليات اليوم الختامي لأعمال " منتدى أسبوع دبي في أفريقيا – كينيا " حوارات استراتيجية حول الاقتصاد الإسلامي.

يسعى الاتحاد الأوروبي، بكل ثقله لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وفق استراتيجية تجارية جديدة، معولة على تعاون أوثق مع إدارة جو بايدن.



تصدرت بورصة السعودية (تداول) وسوقا الإمارات (أبوظبي ودبي)، قائمة أكبر البورصات العربية من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة بها.

مع زيادة "غير متوقعة" لطلبات البطالة على الرغم من مؤشرات التعافي لأكبر اقتصادات العالم.. فماذا فعلت الأسهم في بورصة وول ستريت؟

بحثت السعودية وماليزيا تعزيز التعاون بينهما في القطاع البترولي سواء فيما يتعلق بالتكنولوجيا أو الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.

