جنرال أمريكي: طالبان وراء العنف في أفغانستان

أعلن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن حركة طالبان هي المسؤولة "بشكل واضح" عن العنف المتواصل في أفغانستان.
وقال قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكنزي، خلال جولة في الشرق الأوسط، إن "مستوى العنف في أفغانستان مرتفع جدا".، ، في حين تُراجع إدارة الرئيس جو بايدن قرار الانسحاب العسكري من البلاد والمقرّر بداية مايو/أيار.
وأضاف للصحفيين المرافقين له "العنف ليس موجها ضدنا ولا ضد أصدقائنا في الناتو إنه موجه ضد الجيش والأجهزة الأمنية الأفغانية وضد السكان"، مشيرا إلى أن العنف مصدره "بشكل أساسي (حركة) طالبان".
وتنفي طالبان مسؤوليتها عن أعمال العنف التي تصاعدت حدتها في وقت تتعثّر مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية، وتقول إن جماعات إرهابيه أخرى تتحمل مسؤولية العنف، لكنّ الجنرال ماكنزي ألقى باللوم عليها مباشرة.
وقال إن تنظيم داعش "نفّذ هجمات بالتأكيد، لكنّ هذا لا شيء مقارنة بما تفعله (حركة) طالبان"، منددا "بهجماتها في عموم البلاد ضد القوات الأفغانية واغتيالاتها المحددة في مناطق حضرية معينة".
وتابع "من الواضح أنهم طالبان، ولا يمكن أن تكون أي جهة أخرى. الأمر واضح جدا".
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