سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 19 فبراير 2021.. الجنيه يرتفع

هبط سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، لدى السوق الموازية (السوداء).

وسجل سعر الدولار في السودان، خلال مستهل تعاملات الجمعة، نحو 350 جنيها، فيما تراوح سعره أمس عند متوسط سعر 355 و365 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

فيما استقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وقفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

يمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة شعبية.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في يناير/ كانون الثاني من 269% في ديسمبر/ كانون الأول.

سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو في البنوك 66.21 جنيه للشراء، و66.54 جنيه للبيع، مقابل 66.98 جنيه للشراء، و67.28 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وارتفع سعر العملة الأوروبية، في التعاملات المبكرة من صباح الجمعة لدى السوق السوداء إلى 420 جنيها مقابل 410 جنيهات أمس.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني إلى 76.17 جنيه للشراء، 76.55 جنيه للبيع، مقابل 77.12 جنيها للشراء، و77.98 جنيه للبيع أمس.

وقفز متوسط سعر العملة البريطانية، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 480 جنيها مقابل 470 جنيها في ختام تعاملات أمس الخميس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وحسب موقع البنك المركزي، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه السوداني، عند 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر العملة السعودية في السوق السوداء إلى 94 جنيها مقابل 93 جنيها، في ختام تعاملات أمس الخميس.



وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع؛ بينما صعد متوسط العملة الإماراتية، في السوق الموازية، إلى 96 جنيها مقابل 95 جنيها عند إغلاق تعاملات الخميس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى المركزي السوداني، إلى 181.52 جنيه للشراء، و182.43 جنيه للبيع، مقابل 182.1 جنيه للشراء 183.2 جنيه للبيع، أمس.

وبلغ سعر العملة الكويتية في السوق غير الرسمية (السوداء) 821 جنيها، مقابل 810 جنيهات.