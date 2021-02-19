تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 19 فبراير 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021، لدى البنوك وشركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ارتفاع اليورو

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وخلال تعاملات السوق المصرفي، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري.

ووفق مسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، انخفض متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.81 جنيه للشراء و19 جنيها للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.91 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية، عند 18.74 جنيه للشراء، و 18.88 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وزاد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.77 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو4.161 جنيه للشراء، و4.187 جنيه للبيع، مقابل 4.155 جنيه للشراء، و4.182 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلي نحو 4.248 جنيه للشراء، و4.276 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.243 جنيه للشراء، و4.271 جنيه للبيع.

فيما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.52 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.48 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، أمس.

تراجع التضخم

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبذلك ينزل التضخم عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي المصري، عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.