سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 19 فبراير 2021

لليوم الثاني يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 19 فبراير 2021.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وخلال تعاملات السوق المصرفي، ارتفع متوسط سعر صرف اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري.

ارتفاع الدولار

ووفقا لمسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة، قرشين إلى نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمس الخميس.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في 17 بنكا، منها كريدي أجريكول، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، وعودة، والبركة، والمشرق، وHSBC، والقاهرة، والإسكندرية.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، قرشين إلى نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

فيما جاء أقل سعر للدولار، عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، في بنك واحد فقط، وهو الاستثمار العربي.

رحلة صعود الاحتياطي للشهر الثامن

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

وأعلن المركزي المصري، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.161 جنيه للشراء، و4.187 جنيه للبيع، مقابل 4.155 جنيه للشراء، و4.182 جنيه للبيع.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلي نحو 4.248 جنيه للشراء، و4.276 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.243 جنيه للشراء، و4.271 جنيه للبيع.

فيما صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.52 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.48 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع، أمس.

تراجع التضخم

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بمستوى يفوق التوقعات، مستفيدا من التراجع الرهيب في أسعار عدة سلع بينها البطاطس والطماطم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبذلك ينزل التضخم عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي المصري، عند 7% تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.