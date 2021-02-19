بيتكوين قرب تريليون دولار.. مملكة الأرقام القياسية الغامضة

بلغت قيمة بيتكوين مستوى قياسيا جديدا اليوم الجمعة، وتتحرك صوب تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار.

وقفزت قيمة أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم 2.6% مسجلة 52932 دولارا، وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة 8% في أسبوع. وزادت قيمة بتكوين 60% تقريبا منذ بداية الشهر.

وتتجاهل العملة المشفرة بيتكوين تحذيرات المحللين من أنها تشكل "عرضا اقتصاديا جانبيا" وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.



وغذت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من تسلا وماستر كارد وحتى بنك بي.إن.واي ميلون.

ووفقا لموقع كوين ماركت كاب الإلكتروني على الإنترنت والذي يتابع بيانات العملات المشفرة فقد دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لبتكوين إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.

وأمس الخميس، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، التي كانت تغريداته من أسباب تغذية موجة صعود بتكوين، إن امتلاك بتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي. كما دافع عن تحرك تسلا في الآونة الأخيرة للاستثمار في بتكوين، إذ أدى شراء الشركة ما قيمته 1.5 مليار دولار من بتكوين إلى تأجيج الاهتمام بالعملة الرقمية.

ودفع شراء تسلا 1.5 مليار بيتكوين العملة المشفرة للارتفاع صوب ذروة قياسية هذا الأسبوع فوق 50 ألف دولار، بينما دفع ترويج ماسك في الآونة الأخيرة لدوجكوين سعر العملة المشفرة للارتفاع.

وأثار قرار ماسك بتخصيص 8% من الاحتياطيات النقدية لتسلا في عملة بيتكوين المشفرة نقاشات واسعة حول مستقبل هذه الخطوة الاستثنائية في تحديد مصير مستقبل العملات الرقمية، وإزاحة الدولار من النظام المالي العالمي.

وبيتكوين ارتفعت العام الماضي بنسبة 300%، ولا تمثل المعاملات التجارية أكثر من 0.3% فقط من جميع المعاملات في العملات المشفرة، بحسب بيانات شركة الأبحاث تشين أناليسير، ولكن على الجانب الآخر، هناك 15 ألف شركة حول العالم تقبل بيتكوين، أو توفر ماكينات صرف آلية للعملات المشفرة، استنادا إلى بيانات فانديرا وكوين ماب دوت أورج.

تسعى شركة باي بال هولدينجز إنك التي بدأت قبول التعامل بالعملات المشفرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، للسماح لنحو 29 مليون تاجر على شبكتها لقبول العملة المشفرة، ولكن سيدفع للتجار بالعملات التقليدية، مثل الدولار، وليس العملات الرقمية.