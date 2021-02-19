داعش يتبنى مقتل 4 جنود تونسيين مطلع فبراير

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن مقتل 4 جنود مطلع فبراير/ شباط الجاري خلال عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة جبلية وسط تونس.

وقالت وكالة "سايت" الأمريكية المتخصصة في مراقبة الجماعات الإرهابية، إن عناصر داعش الإرهابي قتلوا أربعة عناصر من الجيش التونسي في تفجيرات قرب جبل مغيلة، وخامس في عملية منفصلة بمنطقة جبل السلوم.



ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري حينها، إن "أربعة جنود كانوا ضمن وحدة مكلفة بتنفيذ عملية بحث في جبل مغيلة بحثا عن عناصر إرهابية وقعوا ضحايا انفجار لغم يدوي".

وتوعد رئيس الحكومة هشام المشيشي بمواصلة جهود تونس لمحاربة الإرهاب ودحره.

وتواصل تونس جهودها لمحاربة الإرهاب، وإحباط مخططات التنظيمات الإرهابية، وفي هذا الإطار اعتقلت قوات الأمن إرهابيا موال لتنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية "نوعية" بالبلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على إرهابي بايع "داعش"، كان يخطط لتنفيذ عملية نوعية في تونس.

وأوضح البيان، أن الموقوف اعترف عقب التحقيق معه بـ"تلقيه دروسا معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الافتراضي (الإنترنت)".

وواجهت تونس هجمات إرهابية منذ 2011، أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود والشرطة، وكذلك المدنيين والسياح.