واشنطن: لا نخطط لسحب عقوبات "سناباك" ضد إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة لا تخطط لرفع عقوبات "سناباك" المفروضة على إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في الوقت الذي توجه فيه الرئيس جو بايدن لولاية ميشيجان، قالت ساكي: "لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية" بشأن إيران قبل إجراء "الحوار الدبلوماسي".



وأضافت، الولايات المتحدة قبلت عرضًا أوروبيًا للتوسط في الحوار مع إيران.

وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة التصدي لأنشطة لإيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بايدن إن إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات" مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

وأضاف "علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما".

ولجأت واشنطن لعقوبات "سناباك" في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، فقد استخدمت تلك آلية لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران في مسعى لوقف تسلحها وإرهابها الذي يهدد أمن العالم.

وتتيح هذه الآليةٌ إعادة فرض العقوبات على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن عقوبات الأمم المتحدة على ايران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"، محذرا من "عواقب" في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات.

وكانت واشنطن رُفعت العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، بعدم حيازة السلاح النووي.