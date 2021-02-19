جونسون بـ"ميونخ": أمريكا تعود لقيادة العالم ونعمل سويا بشأن إيران

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إننا نعمل مع فرنسا وأمريكا وألمانيا للتعامل مع القضايا الأمنية الخطرة بما فيها أنشطة إيران.

وأضاف جونسون في مؤتمر ميونخ للأمن، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى قيادة العالم الحر بخطوة رائعة ساعدت الغرب على الاتحاد.



وتابع، "كما رأيتم وسمعتهم آنفا، أمريكا تعود بشكل كامل إلى قيادة العالم الحر وهذا أمر رائع"، وذلك في إشارة إلى كلمة الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن"‭ ‬‬الظلام إلى مستوى مبالغ فيه، ونحن نطوي صفحة وتتجمع الدول التي نطلق عليها اسم الغرب وتوحد مجددا قواها وخبراتها الهائلة".

واستحوذ الملف الإيراني على اهتمامات القادة في مؤتمر ميونخ، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن على الولايات المتحدة العمل مع القوى الكبرى في العالم "للتعامل" مع أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار".

وقال إن إدارته "مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات" مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

وأضاف "علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما".

وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعمل على إحياء المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني"، ومنح زخم جديد للمفاوضات".

وأضافت، "تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام، ويجب أن نحرص على عدم حدوث مشكلة في الوقت الراهن"، متسائلة "من سيتخذ الخطوة الأولى" في المفاوضات؟ وأجابت "لابد من التوصل إلى توازن دبلوماسي".

وفي وقت سابق مساء اليوم، انطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، في دورة استثنائية تدور مناقشاتها عبر الإنترنت دون جلسات سرية أو مظاهرات.