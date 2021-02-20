موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. أرخص 5 هواتف بمصر وفضيحة فيسبوك

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يسعى الجميع لاقتناء أفضل الهواتف الذكية التي تمتلك قدرات وإمكانيات عالية، وفي نفس الوقت تكون رخيصة الثمن.

تواجه مجموعة شركات فيسبوك اتهامات بأنها كانت على علم بأن تقديراتها لعدد مستخدميها غير موثوقة ومرتفعة بشكل اصطناعي.

عاد تطبيق "واتساب" لإثارة الجدل حول تعديل سياسة الخصوصية، بإعلانه في تصريحات صحفية نيته لتعديل السياسات خلال الفترة المقبلة.

تتطلع شركة أبل الأمريكية إلى بدء العمل على تطوير شبكات الجيل السادس للاتصالات "6G"، في محاولة منها لأن تصبح رائدة في هذا المجال.

أضافت خرائط جوجل ميزة تتمثل في القدرة على الدفع مقابل مواقف السيارات، وذلك لجعل ركن السيارة أسهل وأكثر أمانا.

حددت شركة موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب مارس المقبل لتعميم استخدام تطبيقها لصناعة وبث الفيديوهات القصيرة على مستوى العالم.

