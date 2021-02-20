بيتكوين تسجل قمة تاريخية.. وتوقعات بتخطي حاجز 100 ألف دولار

قفزت بيتكوين فوق مستوى 55 ألف دولار لتسجل ذروة قياسية جديدة خلال تعاملات الجمعة، ورغم المكسب الرهيب يتوقع خبراء المزيد.

وخلال تعاملات الجمعة سجلت بيتكوين ذروة جديدة عند 55.4 ألف دولار.



وحطمت بيتكوين 3 قمم قياسية خلال التعاملات بعد أن تخطت حواجز 53 و54 و55 ألف دولار.

وقفزت العملة بنسبة 7% خلال التعاملات و16% على مدار الأسبوع الجاري و66% منذ بداية الشهر الجاري و82% منذ بداية العام.

توقعات بـ100 ألف دولار

ورغم ذلك يتوقع خبراء أن يقفز سعر عملة بيتكوين الرقمية بنحو الضعف قبيل نهاية العام الجاري.

ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة مع الخبراء الروس في مجال البيتكوين في يوم عيد ميلاد العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، وتوقع الخبراء أن يصل سعر العملة إلى 100 ألف دولار.

وقال يوري بريباتشكين رئيس الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين، "أتوقع أن تصل مؤشرات عملة البيتكوين في عام 2021 إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات الحالية".

وتابع: "حسب التوقعات الإيجابية ستتجاوز تكلفة البيتكوين 65-75 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2021".

وأضاف: "أما في حال سيناريو سلبي، فسيتراوح سعر العملة بين 10-25 ألف. مع تجاوز هذا السعر لفترة قصيرة بهدف النمو في عامي 2022-2023".

من جهته، قال ياكوف بارينسكي رئيس صندوق استثمار العملات المشفرة، إنه من المرجح أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار في عام 2021.

وكذلك، قال يوري مازور رئيس قسم تحليل البيانات في شركة "بروكر": "السيناريو الإيجابي هو ارتفاع السعر إلى 90 ألف دولار في نهاية عام 2021، والمتوسط 50 ألف دولار، والسلبي انخفاض السعر إلى 10196 دولارا".

نعم سترتفع.. ولكنك ستفلس!

والجمعة، توقع محمد عبد الوهاب الذي يعمل لدى مكتب استشارات مالية بالسعودية، صعود بيتكوين إلى 100 ألف دولار بنهاية العام الجاري، لكنه حذر من الاستثمار فيها.

وأوضح: "بيتكوين هي استثمار عالي الخطورة ولا يناسب صغار المستثمرين الذين يحلمون بتحقيق الثراء السريع.. هؤلاء عليهم التأكد من أن بيتكوين سيكون طريقهم الى الإفلاس".

ولفت عبد الوهاب إلى أن التحفيزات المالية وخاصة في الولايات المتحدة بهدف محو آثار فيروس كورونا على الاقتصاد سترفع التضخم لأعلى مستوياته منذ 12 عاما، وسيكون لها تداعيات خطيرة منها تراجع مؤشر الدولار مما دفع المستثمرين للبحث عن أدوات أخرى لحفظ قيمة الأموال.

وأضاف: "تقييم كبار المستثمرين للأصول في 2017 كان يعتبر بيتكوين مجرد لعبة أو فقاعة ستنتهى سريعا، وهو ما حدث فعلا في 2018".