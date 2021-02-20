6 آلاف وظيفة جديدة.. مطارات أمريكا تستعد لما بعد كورونا

أعلنت الحكومة الأمريكية، الجمعة، رغبتها في توظيف 6 آلاف فاحص أمني جديد بالمطارات بحلول فصل الصيف المقبل.

يأتي ذلك تحسبا لأن يؤدي التقدم المحرز في مجال التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى زيادة معدلات السفر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.

وأعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية، الجمعة، عن حملة توظيف على الصعيد الوطني ، حتى مع استمرار تسبب الفيروس في التقليل بشكل كبير من معدلات ركاب شركات الطيران.

حملة توظيف

وقالت الإدارة في بيانها إن اتجاهات السفر الموسمية تشير إلى أن فصل الصيف هو أكثر الأوقات ازدحاماً في السنة بالنسبة لشركات الطيران، وإن توقع التقدم المحرز في معالجة الجائحة أدى إلى حملة التوظيف.

وقد انخفضت بالفعل، معدلات الإصابة بكوفيد 19 بشكل حاد من ذروتها في يناير/كانون الثاني الماضي، مع توسع معدلات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس الفتاك.

خسائر المطارات

ومنتصف الشهر الماضي، توقعت المطارات الأمريكية أن تغرق في خسائر جائحة كورونا، وطلبت مزيدا من الدعم الحكومي، رغم حصولها على 12 مليار دولار فعلا.

وقالت مجموعة تمثل المطارات الأمريكية الرئيسية، الخميس، إنها تتوقع أن تبلغ تكلفة التراجع الحاد في حركة السفر بسبب جائحة فيروس كورونا 40 مليار دولار على مدى عامين، وطلبت مزيدا من الدعم الحكومي.

إصابات كورونا

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2.442 مليون شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 493.119 ألف وفاة من أصل 27.896 مليون إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وتأكدت إصابة أكثر من 110.263 مليون شخص بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 67.661 مليون شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.