حزب نمساوي: "نووي إيران" تهديد للعالم أجمع

حذر حزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم في النمسا، الجمعة، من خطورة البرنامج النووي الإيراني على العالم.
جاء ذلك بعد يوم من اجتماع شاركت فيه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في باريس، بشأن النزاع النووي مع إيران.
وقال مارتن ليتشاور، المتحدث باسم حزب الخضر النمساوي "يسار" في ملف الأسلحة النووية، في بيان اليوم "عندما تعمل الصناعة النووية خلف أبواب مغلقة ولا يستطيع الخبراء الدوليون الوصول إلى المرافق، علينا أن نقلق".
وتابع "لعدة عقود، زودت دول بعينها إيران بالتكنولوجيا النووية وجرى إبرام صفقات كبيرة، دون اعتبار للأمن الدولي".
تفيما قالت ايوا ارنست اتسيديتش، المتحدثة باسم الخضر في الشؤون الخارجية في البيان نفسه إن التوصل إلى حل للنزاع النووي مع إيران "ذو أهمية كبيرة للسلام العالمي والدبلوماسية الخارجية ككل".
ومضى قائلا "على إيران ألا تتهرب من سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية النووية" الموقعة في ٢٠١٥.
وأضافت أن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا للعالم ككل.
وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، عن أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.
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