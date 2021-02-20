اتهام 6 أشخاص جدد بالتورط في اقتحام "الكابيتول"

أعلن المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا عن اعتقال 6 أشخاص آخرين ينتمون إلى جماعة "أوث كيبرز" المتطرفة واتهامهم بالتورط في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول.
وتردد أن الرجال والنساء الستة الذين تم اعتقالهم هذا الأسبوع في فلوريدا ونورث كارولينا وأوهايو تعاونوا مع 3 مشتبه بهم آخرين تم توجيه الاتهام إليهم في يناير/كانون ثان.
ويواجه المتهمون الجدد تهماً متنوعة، بما في ذلك التآمر لعرقلة مصادقة الكونجرس الأمريكي على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وبشكل إجمالي، تم اتهام 9 أفراد لهم صلات مزعومة بالجماعة اليمينية، والتي غالبا ما تستخدم أساليب المليشيات، بالتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة.
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