أفضل الأماكن السياحية في أوزباكستان.. ألبوم صور

استمتع بزيارة الأماكن السياحية المتميزة في أوزباكستان في جولة رائعة بين معمار الإسلامي المميز في المدن المختلفة.

أوزباكستان تقع في آسيا الوسطى وهي دولة لا تطل على أي من السواحل ولكنها تتميز بالآثار والمساجد والمباني الإسلامية الرائعة، ويمكنك الإستمتاع بزيارتها، وعليك الآن بالتعرف على أفضل 5 أماكن سياحية يمكنك الذهاب إليها عند زيارتك أوزباكستان.



أفضل الأماكن السياحية في أوزباكستان:

بخاري:





من أهم المدن التي يجب عليك زيارتها وسميت باسم بخاري نسبة إلى الإمام البخاري رضى الله عنه حيث ولد بها، وقد هدم المدينة من قبل جنكيز خان وتم بنائها مرة أخرى على يد تيمورلنك، وقد اشتهرت المدينة بالمدارس والمعاهد الإسلامية والتي تخرج منها الإمام الترمذي رحمه الله.

صحراء كيزيلكوم:





يمكنك الإستمتاع بسياحة السفاري في صحراء كيزيلكوم في أوزباكستان، والتي تعتبر من أكثر التجارب إثارة على الإطلاق حيث تشاهد الكثبان الرملية في مكان يتسم بالهدوء، ويمكنك الاسترخاء حيث يوجد مخيمات تستطيع أخذ استراحة بها حيث يقدم بها الأطعمة والاستمتاع إلى الموسيقى الشعبية لسكان أوزباكستان.

طشقند:





هي عاصمة أوزباكستان وهي مدينة مليئة بالسكان ومزدحمة، ولكنها تتميز بالحدائق الرائعة والمساحات الخضراء وتصميمات المباني المميزة، كما يوجد بها العديد من المطاعم والأسواق، ويوجد مكان بها بالفعل يستحق الزيارة وهو مبنى مدرسة كوكلداش الذي يضم أقدم النسخ من القرآن الكريم في العالم وتستطيع أن تشاهد المساجد الأثرية.

سمرقند:





تعتبر واحدة من أهم الأماكن في أوزباكستان ويوجد بها قصر باخ جنارن وقصر دلكشا الذي شيده الملك تيمورلنك، وتتميز بالتصميم المعماري والهندسي الرائع، ويوجد بها ساحة ريجستان والتي تعتبر من أهم الأماكن السياحية في سمرقند حيث تحتوي على 3 مدارس معمارية قديمة، كما تتميز سمرقند بالمطاعم التي يمكنك أخذ استراحة بها وتناول أفضل أنواع الطعام.

خيوة:





تقع مدينة خيوة في غرب أوزباكستان وكانت تسمى من قبل باسم خوارزم، وتتميز بالمباني القديمة حيث تضم 250 منزلا قديما وأكثر من 50 مبنى تاريخي بطراز فريد وتصاميم مميزة تعود إلى القرن 18 و19، والجدير بالذكر أن المدينة توجد في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

تكاليف السياحة في أوزباكستان:

تعتبر أوزباكستان من الوجهات السياحية الرخيصة مقارنة مع غيرها من الأماكن السياحية ويبلغ متوسط التكاليف للإقامة بها ما يتراوح ما بين 14 دولارا و112 دولارا ويختلف على حسب الفندق ومكان الإقامة، وتبلغ تكلفة الإقامة في الفنادق الفاخرة حوالي 500 دولار تقريبا.