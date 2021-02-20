قلق سعودي إزاء تطورات الأحداث في الصومال

أعربت السعودية عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في الصومال، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

وقالت وزارة الخارجية إن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال، مؤكدة أهمية التهدئة وعدم التصعيد.



وعبرت الوزارة في بيان، عن التطلع بأن يتوصل الأشقاء في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها كل سوء ومكروه.

ووقعت احتجاجات حاشدة ،الجمعة، في مناطق متفرقة بالعاصمة الصومالية مقديشو، رفضا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.



وكانت المعارضة قد دعت للتظاهر إلا أن النظام سعى لعرقلتها بشتى الوسائل، بدءا من استخدام كورونا كورقة ضغط، وصولا إلى القمع واستهداف مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات.