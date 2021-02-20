أعربت الإمارات عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الصومال، نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، السبت، الحكومة المؤقتة وجميع الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع.
وأكدت الإمارات دعمها لكل الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، داعية جميع الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.
وعبرت الإمارات عن أملها في أن يعم الاستقرار الصومال، بما يحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.
ووقعت احتجاجات حاشدة، الجمعة، في مناطق متفرقة بالعاصمة الصومالية مقديشو، رفضا للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.
وكانت المعارضة قد دعت للتظاهر إلا أن النظام سعى لعرقلتها بشتى الوسائل، بدءا من استخدام كورونا كورقة ضغط، وصولا إلى القمع واستهداف مرشحين رئاسيين مشاركين بالاحتجاجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تدعو الأطراف الصومالية لضبط النفس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.