"اعتداء جنسي".. "تيك توك" يحرك تحقيقا في الجيش الأمريكي

أطلقت قيادة مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) ووزارة الدفاع تحقيقا في واقعة اعتداء جنسي على جندية وثقها فيديو على تطبيق "تيك توك".

وخلال مقطع الفيديو، الذي نشرته مستخدمة عبر "تيك توك" تطلق على نفسها "دافينا"، الخميس، زعمت جندية في مشاة البحرية أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أحد زملائها.

وتابعت الجندية "بالرغم من اعتراف الجندي بالذنب" ووجود أدلة، سمح للرجل بالبقاء في الخدمة بناء قرار اتخذه القائد العام".

وأضافت: "لهذا السبب بالضبط، تنهي السيدات حياتهن في الجيش، ولهذا السبب بالضبط لا يأخذنا أحد على محمل الجد"، بحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحتى الجمعة، شوهد مقطع الفيديو –الذي حذف لاحقًا – 5 ملايين مرة على "تيك توك"، و500 ألف مرة أخرى على تطبيق التدوينات القصيرة "تويتر" بعد مشاركته على المنصة، حيث وسم المستخدمون قوات مشاة البحرية، وأعضاء الكونجرس، ونائبة الرئيس كامالا هاريس بالمنشور.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن قوات المارينز ووزارة الدفاع أطلقا تحقيقا في الواقعة.

وفي بيان، قالت قيادة المارينز إنها "على علم بمقطع الفيديو الخاص بالجندية المنكوبة"، وأنها "تتعامل مع مزاعم سوء السلوك بجدية".

فيما قالت القوة الثانية في مشاة البحرية في بيان عبر "تويتر" إن الجندية "آمنة"، مضيفة أن "عملية الفصل الإداري للجاني المذكور في الفيديو لاتزال جارية".

وتابعت: "نتعامل مع جميع مزاعم السلوك والأنشطة المحظورة بجدية؛ لضمان حصول قواتنا على الدعم الكامل".

قالت المتحدثة باسم القوة كيسي ليتيسي في إفادة لموقع "ميليتري دوت كوم" إن قوات مشاة البحرية على علم بالفيديو وتجمع جميع التفاصيل المتعلقة بالموقف.

وأكدت أن "الاعتداء الجنسي جريمة، وغير مقبول، وينتهك قيمنا الأساسية المتمثلة في الشرف والشجاعة والالتزام. وسنرد بتحديث عندما تتوفر مزيد من المعلومات".

من جانبه، رد وزير الدفاع لويد أوستن، الجمعة، على الفيديو خلال أول مؤتمر صحفي له، حيث قال للصحفين إنه يرى المقطع "مقلق للغاية"، وطلب من طاقم موظفيه مزيدًا من المعلومات.