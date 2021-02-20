جلفود 2021.. دبي تستضيف 2500 شركة من 85 دولة

يستعد معرض جلفود 2021 للكشف عن مجموعة وافرة من الفرص التجارية عند انطلاق فعالياته، الأحد، بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعد المعرض منصة التوريد العالمية الرائدة، وأول فعالية مباشرة تُقام في قطاع الأغذية والمشروبات منذ قرابة العام.



ويشارك بالمعرض نحو 2500 من أبرز العلامات المختصة في قطاع الأغذية، لتسليط الضوء على الابتكارات الجديدة في السوق واغتنام التحولات المتسارعة في أنماط سلوكيات المستهلكين.

ويسعى المعرض إلى إحياء روابط التواصل بين آلاف الجهات الرئيسية في منظومة القطاع من الوفود الحكومية ووزارات التجارة إلى شركات التصنيع ورواد الابتكار على مدار 5 أيام حافلة بصفقات الشراء الضخمة والحوارات الرائدة والخبرات الغنية وعروض الطهي المباشرة.

وتأكيداً على أهمية الفعالية بالنسبة للقطاع بأكمله سيُشارك في المعرض 110 من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال مثل الرؤساء التنفيذيين لدى عمالقة قطاع سلسلة التوريد مثل دي إتش إل، والإمارات للشحن الجوي، والرؤساء التنفيذيين لشؤون التسويق لدى مؤسسات عالمية ضخمة مثل مايكروسوفت، وبيتزا هات، وبيبسيكو.

ويشارك الرؤساء التنفيذيون لدى أشهر العلامات التجارية الإقليمية مثل ماجد الفطيم ومجموعة اللولو العالمية ونخبة من الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان وأفضل خبراء فنون الطهي في الإمارات لمشاركة تحليلاتهم المعمقة وآرائهم حول المعالم الجديدة للقطاع حول العالم.

وسيقود جلفود جهود القطاع لاستكشاف ملامح مستقبل الأغذية والمشروبات على امتداد 20 قاعة عرض، حيث سيكون آلاف المشترين العالميين على موعد للاطلاع على حلول جديدة للمنتجات تلبي عادات الشراء المتغيرة مع بداية العام الجديد.

وعلى هامش المعرض تستضيف قمة جلفود للابتكار وسلسلة متحدثي مجتمع التسويق ألمع العقول وصناع النجاح في مجال الأغذية والمشروبات لمعالجة قضايا ملحّة مثل الأمن الغذائي وسلسلة التوريد والطعام المستدام والتركيز على تفضيلات المستهلكين المتطورة.





من جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي إن جلفود يشكل منصة قيّمة للمصنعين والمشترين والموردين لإعادة التواصل بعد التحديات التي شهدها العالم خلال الـ 12 شهراً الماضية.

ويستقبل المعرض المنتجين ويتيح لهم الفرصة لمشاركة أحدث حلول القطاع إلى جانب رواد القطاع والطهاة العالميين الذين سيقدمون معلوماتهم القيّمة ليكون بذلك المنصة التجارية الوحيدة التي تتيح دعم انتعاش القطاع في عام 2021 وما بعده.

وأوضحت: بالإضافة إلى قمة جلفود للابتكار والعروض التوضيحية والحوارات المباشرة يسلط المعرض الضوء على مختلف مجالات الأغذية والمشروبات ويوفر خبرات وحلولاً قيّمة لقطاع قائم على التحول.

120 شركة إيطالية

وتُعتبر إيطاليا من بين العديد من الدول التي تدرك أهمية حضور جلفود 2021 ودوره الكبير في تعزيز انتعاش هذا القطاع، حيث أنها من أكبر منتجي الأغذية في العالم وفي طليعة المهتمين بالمشاركة في جلفود هذا العام، ومع تنامي اهتمام الجهات المعنية ببلد المنشأ الخاص بالمنتجات تعود الشركات الإيطالية إلى مركز دبي التجاري العالمي لتسليط الضوء على جودة منتجاتها المحلية.

وأكد أميديو سكاربا مفوض وكالة التجارة الإيطالية لدى الإمارات مشاركة أكثر من 120 شركة إيطالية في نسخة هذا العام لتستعرض مجموعة متنوعة من النكهات والوصفات والمكونات وغيرها من المزايا التي تجعل من إيطاليا أحد أكبر منتجي المواد الغذائية في العالم.

وأشار إلى أن إيطاليا تعد الدولة الأكثر تمثيلاً في المعرض بين نظرائها من دول الاتحاد الأوروبي نظراً لأنها تضم أكثر من 80 ألف شركة متخصصة بالمنتجات الغذائية الطبيعية تشغل ما يزيد على 16% من إجمالي مساحة الإنتاج في إيطاليا. كما تمثل بلد المنشأ لأكبر عدد من شهادات الأغذية في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27.

14 شركة من جورجيا

وتشارك جورجيا في المعرض انطلاقا من حرصها على الاستفادة من الفرص المحتملة لمصنعيها المحليين من خلال وفد تجاري رفيع المستوى يشارك للمرة الأولى ويضم 14 شركة متخصصة في عصائر الفاكهة والخضروات العضوية والمكسرات والشاي العضوي والمعجنات والحلويات والعسل والخضروات المعلبة والمخللة.

وأعرب باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الإمارات عن حماسهم لاستعراض ما تقدمه بلاده من منتجات عضوية متنوعة خلال فعاليات معرض جلفود 2021.

وأشار إلى أن جهودهم ستتركز على مجالات الفاكهة والمكسرات العضوية والتي استحوذت على 5.1% من إجمالي صادرات جورجيا بقيمة 3,342.14 مليون دولار في عام 2020.



وأوضح أن صادرات جورجيا من الفاكهة حققت زيادة بنسبة 41% خلال العام الماضي بالمقارنة مع عام 2019.

وقال إن 14 شركة تُشارك في المعرض تحت مظلة الوفد التجاري الجورجي تطمح إلى تعريف القطاع على أفضل ما لدى جورجيا من المنتجات الغذائية والاستفادة من الباقة الواسعة من الفرص التجارية التي يقدمها هذا المعرض.

مشاركات جديدة

يستقبل المعرض أيضاً مشاركين جدد لأول مرة في قطاع الأغذية الإقليمي ويتيح لهم الاستفادة من الأوضاع الناجمة عن الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم في العام الماضي بما في ذلك يو إس بي إيه فروت الشركة الأوكرانية المتخصصة بإنتاج الفاكهة والتي تحرص على اغتنام الفرص تماشياً مع الأنماط السلوكية المتغيرة للمستهلكين.

وتنعقد قمة جلفود للابتكار بالتزامن مع المعرض على مدار 3 أيام لتقدم 30 ساعة من المناقشات القيّمة بين أبرز خبراء الأعمال في أرينا مركز دبي التجاري العالمي بين 22 و24 فبراير.

ونظراً للاهتمام المتنامي بالأمن الغذائي ستفتتح القمة فعالياتها بكلمة رئيسية لمريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات، توضح فيها الخطوط العريضة لاستراتيجية الأمن الغذائي التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارات إلى المراتب العشر الأولى على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وبعد كلمتها تنعقد جلسة بعنوان "الوصول إلى 3 مليارات مستهلك" تتناول كيفية تخطي دولة الإمارات للتحديات خلال الـ 12 شهراً الماضية لتعزيز موقعها الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية للأغذية والمشروبات.

وتضم الجلسة محاورين رفيعي المستوى وهم أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال جلوبال فوروردينج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودينيس ليستر نائب رئيس تطوير الشحن في طيران الإمارات، وأحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات لدى موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، وكارلوس جارسيا الشريك لدى برايس ووترهاوس كوبرز ومسؤول خدمات الضرائب في منطقة الشرق الأوسط.

وتستضيف الجلسات الرئيسية الأخرى شخصيات مرموقة للحديث عن مواضيع بارزة مثل سبل تطوير شركات الأغذية عبر توظيف منصات اجتماعية مثل تيك توك والهدر الغذائي وثورة التجزئة مع أندري دفويشينكوف المدير الإداري لشركة نيلسن شبه الجزيرة العربية وباكستان، ومفهوم المطعم كوجهة بحد ذاتها مع خوسيه سيلفا الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا وغيرهم الكثير.

ويستضيف جلفود سلسلة متحدثي مجتمع التسويق التي يشارك خلالها نخبة من أبرز الأسماء في القطاع أفكارهم المبتكرة يوم الإثنين 22 فبراير.

وسيناقش بيتر ديبينديكتيس الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق بشركة مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا موضوع التسويق الهادف، فيما تطرح بيفرلي دي كروز الرئيسة التنفيذية لشؤون العلامة التجارية لدى بيتزا هت في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا مسألة الأغذية وإطلاق المنتجات رقمياً بما يلبي احتياجات المستهلك أثناء/ بعد كوفيد-19" .

وسينضم مصطفى شمس الدين الرئيس التنفيذي للتسويق في بيبسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا إلى ماريا جيديون مديرة المبيعات والتسويق في مجموعة ماجد الفطيم لمناقشة مستقبل التسويق والإعلان عن المنتجات الغذائية.

ونظراً للأهمية البالغة لعرض عيّنات المنتجات ومناولة المواد الغذائية خلال فعاليات قطاع الأغذية والمشروبات العالمية فقد تم تشديد البروتوكولات المعمول بها ضمن نسخة جلفود لعام 2021 بالتنسيق الكامل مع هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي لضمان توفير ظروف آمنة لزوار المعرض والمشاركين فيه.

ويعد ارتداء الكمامات واحترام مبادئ التباعد الاجتماعي إلزامياً خلال الفعالية إلى جانب اعتماد التعاملات غير التلامسية لضمان صحة وسلامة الحضور و لن تتوفر إمكانية التسجيل في موقع الفعالية ويُشترط التسجيل مسبقاً عن طريق الإنترنت.