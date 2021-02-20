محكمة مصرية تدرج مستشار مرسي و20 شخصا على قوائم الإرهاب

قررت محكمة مصرية، السبت، إدراج عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي، و20 آخرين على قوائم الإرهاب.

وقررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، إدراج مستشار الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، عبدالله شحاتة، و20 شخصا آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم أبرزها؛ حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

يشار إلى أن شحاتة كان يعتبر بمثابة العقل الاقتصادي لجماعة الإخوان خلال فترة حكمهم وقبلها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت في 5 يوليو/تموز 2018، بالسجن المؤبد لشحاتة، و13 متهما آخرين بقضية اللجان النوعية، والسجن المشدد 15 سنة لـ5 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر.

وكانت محكمة الجنايات قررت الأسبوع الماضي، إدراج 18 متهماً من عناصر الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج متهمين بالقضية 1871 لسنة 2019، بقوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وضمت قائمة المتهمين في هذه القضية، عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، والحسن خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، وعلاء عبدالفتاح، الناشط السياسي، و25 شخصا آخرين.