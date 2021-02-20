"إرهاب الطرود".. رسائل مفخخة تستهدف الشركات في ألمانيا

تسبب طرد مجهول في إشعال حريق في مقر رئيسي تابع لشركة البريد الألمانية في ولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، فحوادث الطرود تكررت أكثر من مرة في ألمانيا في الآونة الأخيرة، فيما يبدو مخططا ممنهجا.

ووفق صحيفة بيلد الألمانية، فإن الشرطة تلقت بلاغا في تمام الـ10 و20 دقيقة صباح اليوم عن اندلاع حريق في مركز رئيسي لشركة البريد في بادن فورتمبيرج.

وبالفعل، انتشرت عناصر الشرطة ورجال الإطفاء على نطاق واسع في محيط المركز، وتبين أن طردا مجهولا تسبب في الحريق.

ولا يعرف حتى الآن مرسل الطرد أو المرسل إليه.

وقالت شرطة الولاية في بيان إن التحقيقات جارية في جميع الاتجاهات، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق.

والأربعاء الماضي، قالت مصادر أمنية لصحيفة "بيلد" الألمانية إن انفجارا وقع في المقر الرئيسي لشركة "ليدل" المالكة لسلسلة متاجر شهيرة، في ولاية بادن فورتمبيرج.

وتابعت "أسفر الانفجار عن إصابة ٣ أشخاص، اثنين بجروح طفيفة، والثالث بجروح متوسطة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى"، وفق المصدر ذاته.

ووفق موقع "شتما" الإخباري الألماني، فإن طردا وصل الشركة عبر البريد، كان مفخخا وتسبب في الانفجار.

وخلال الأيام الماضية، تلقت شركتا "هيب" و"ويلد" الألمانيتان طرودا مفخخة أيضا لكنها لم تتسبب في أضرار بشرية أو مادية.

ولا يعرف حتى الآن دوافع إرسال هذه الطرود، لكنها محاولة على ما يبدو لإرهاب الشركات الألمانية.