مقتل 5 دواعش في عملية نوعية للجيش العراقي

لقي خمسة إرهابيين من تنظيم داعش حفتهم برصاص الجيش العراقي خلال عملية نوعية في بلدة الطارمية شمال بغداد.

وأصدر الجيش العراقي بيانا، السبت، جاء فيه، إن قوات الأمن داهمت منزلا يتحصن فيه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في أحد بساتين بلدة الطارمية الواقعة شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل خمسة إرهابيين.



وأضاف البيان، أن اشتباكات أعقبت عملية الدعم أدت إلى مقتل خمسة من عناصر التنظيم الإرهابي، بينما سقط عنصران من الحشد العشائري الموالية للحكومة.

وقال اللواء أحمد سالم، قائد عمليات بغداد في تصريحات صحفية، أنه "بعد ورود معلومات استخباراتية أن تنظيم داعش، كان يعقد اجتماعا هناك للتخطيط، تحركت قوة إلى المضافة، والاجتماع كان للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في بغداد".

وبعد تمشيط المنطقة وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المنطقة.

وتأتي العملية الجديدة بعد نحو شهر واحد من مقتل أكثر من ثلاثين شخصا في هجوم انتحاري مزدوج في ساحة الطيران المزدحمة كان الأعنف في بغداد منذ ثلاث سنوات.

وكانت مصادر أمنية أعلنت أن قاطع الشمال للتنظيم كان المخطط للعملية الانتحارية التي استهدف ساحة الطيران.

وبعد أيام قليلة، قُتل ما يقرب من عشرة عناصر من الحشد الشعبي العراقي في كمين نصبه تنظيم داعش شمال العاصمة.

ومنذ ذلك الحين، كثفت قوات الأمن جهودها لمطاردة الخلايا النائمة لتنظيم داعش في جميع أنحاء البلاد، حيث أعلن الكاظمي أن الجيش قتل أبو ياسر العيساوي الذي تم تحديده على أنه أكبر شخصية في التنظيم في يناير/ كانون الثاني.

في أوائل فبراير/ شباط، قتلت قوات الأمن زعيما آخر من تنظيم داعش الإرهابي كان المشرف على نقل الانتحاريين إلى بغداد.