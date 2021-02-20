بيتكوين تحطم حاجز 57 ألف دولار وتسجل أعلى سعر على الإطلاق

حطمت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة حاجز 57 ألف دولار خلال تعاملات اليوم السبت، لتحقق أعلى سعر على الإطلاق.

وتتجاهل العملة المشفرة بيتكوين تحذيرات المحللين من أنها تشكل "عرضا اقتصاديا جانبيا" وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.



وقفز سعر بيتكوين إلى 57 ألف و470 دولار، لتواصل ارتفاعها السنوي بأكثر من 90% منذ بداية العام الجاري.

وبالأمس، حطمت بيتكوين 4 قمم قياسية بعد أن تخطت 53 و54 و55 و56 ألف دولار.

وبالأمس أيضا، قفز رأس المال السوقي لعملة بيتكوين الرقمية المشفرة ليتجاوز تريليون دولار في محطة هامة ستخلد العملة في التاريخ الاقتصادي.

وغذت مكاسب بيتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من تسلا وماستر كارد وحتى بنك بي.إن.واي ميلون.

ويأتي ارتفاع بيتكوين بعد دعم جديد من جانب إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إن امتلاك العملة المشفرة بيتكوين أفضل من حيازة النقد التقليدي، وهذا الفارق الطفيف يجعلها أصلا أفضل لحيازته.

وأضاف في تغريدة "لكن، حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر".

وتابع: "بيتكوين تقريبا.. مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا (تقريبا)".

كما دافع ماسك عن تحرك تسلا للاستثمار في بيتكوين، قائلا إن الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لكي تحوز العملة المشفرة.

ودفع شراء تسلا 1.5 مليار بيتكوين العملة المشفرة للارتفاع صوب قمم قياسية خلال الأسبوع.