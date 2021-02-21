قتلى وجرحى في إطلاق نار بلويزيانا الأمريكية

قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون، في حادث إطلاق نار بمدينة جيفرسون باريش في ولاية لويزيانا الأمريكية.
وقالت الشرطة في لويزيانا، إنها تحقق في حادث إطلاق نار أدى إلى "وفيات متعددة" في متجر "جيفرسون جون" لبيع الأسلحة.
وأوضحت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "مسلحا فتح النار على المتجر، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا بين المارة الأبرياء الذين أصيبوا بالرصاص".
وذكر مسؤول بالشرطة أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إحصائية أولية.
ولفت إلى "المنفذ المشتبه به دخل في جدال مع حارس أمن حاول منعه من دخول المتجر بمسدس محشو بالرصاص، الذي أكد له أنه لا ينبغي أن يحمل مسدسًا في هذه المنطقة".
وقالت المصادر إن "الرجل تشاجر وأطلق عدة رصاصات واشتبك مع 2 على الأقل في المكان".
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